بعد انطلاقة ثريدز.. ماسك يعد عشاق تويتر بتحسينات

لم تمضي إلا ساعات قليلة على وصفه التطبيق الجديد بأنه "انستغرام" بلا صور، حتى أطل الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك معلناً عن تحسينات قادمة في منصته تويتر.



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"انتظروا تحسيناتنا"

فخرج صاحب تيسلا عن صمته وأعلن أن فريقه يعمل على تحسينات جديدة لتطور أداء منصته.



جاء ذلك بعدما رد ماسك عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، على إحدى التغريدات حول ما إذا كان تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر، قائلاً: إن تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق"، وفق قوله.



كما تساءل ماسك "كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام؟ وتمنيت لو كان هناك المزيد؟"، مضيفاً "أنا شخصياً، لا أقرأها أبدا".



كذلك، قال تعليقاً على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني "باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة". فعلى ما يبدو، أدرك مالك العصفور الأزرق الانطلاقة القوية لتطبيق "ثريدز" الذي كان حديث العالم خلال الساعات الماضية، محققا ملايين الاشتراكات."انتظروا تحسيناتنا"فخرج صاحب تيسلا عن صمته وأعلن أن فريقه يعمل على تحسينات جديدة لتطور أداء منصته.جاء ذلك بعدما رد ماسك عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، على إحدى التغريدات حول ما إذا كان تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر، قائلاً: إن تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق"، وفق قوله.كما تساءل ماسك "كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام؟ وتمنيت لو كان هناك المزيد؟"، مضيفاً "أنا شخصياً، لا أقرأها أبدا".كذلك، قال تعليقاً على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني "باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة".

وتابع في تغريدة أخرى تعليقاً على إغلاق ميتا أي حساب في ثريدز ينشر أفكارا مخالفة "تخيل لو كانت جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحت إبهام مارك زوكربيرغ - مالك ميتا-".