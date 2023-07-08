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عربي-دولي

السّفارة السعودية في إسبانيا تصدر تنبيهاً لرعاياها القادمين إلى البلاد.. خبرٌ يكشف السبب

Lebanon 24
08-07-2023 | 16:50
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أصدرت سفارة الرياض لدى مدريد، تنبيهاً للسعوديين القادمين إلى إسبانيا، بعد حادثة الاعتداء على إعلامي سعودي معروف وسرقة ساعته الثمينة في برشلونة، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وقالت السفارة السعودية في بيان: "تنبيه...لاحظت السفارة في الآونة الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للسرقة التي تتخذ أشكالا وطرقا متنوعة، وعليه تدعو السفارة المواطنين القادمين للاستمتاع بالإجازة في إسبانيا توخي الحيطة والحذر، والحرص على وثائق السفر والأمتعة الشخصية منذ الوصول وفي جميع الأماكن العامة".
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وأكد سفيرالمملكة لدى إسبانيا عزام بن عبد الكريم القين في وقت سابق اليوم، أن "السفارة السعودية في مدريد والقنصلية العامة في ملقة وأعضائهما، يتشرفون بخدمة المواطنين والزائرين في إسبانيا"، داعيا إياهم إلى "التواصل مع السفارة عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم عند وصولهم".
 
كذلك، شدد القين على "ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء، وعدم ارتداء مقتنيات ثمينة تلفت الانتباه".

ويأتي ذلك بعد أن كشف الإعلامي السعودي فيصل عباس، عن تعرضه للاعتداء وسرقة ساعته الثمينة في مدينة برشلونة الإسبانية، ما أسفر عن إصابته في معصمه.
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