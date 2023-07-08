الكرملين: أنقرة أخلت بتعهداتها بإعادة مقاتلي آزوف لأوكرانيا

أعلن الكرملين، أن عودة مقاتلي آزوف من تركيا إلى أوكرانيا، تعد انتهاكا لبنود الاتفاقيات القائمة، مؤكدا أن شروط العودة قد انتهكت من الجانبين التركي والأوكراني.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه "وفقا لبنود الاتفاقيات، كان من المفترض أن يبقى قادة جماعة "آزوف" في تركيا حتى نهاية الصراع"، متهما أنقرة وكييف بانتهاك الاتفاقية.وأعاد زيلينسكي كل من دينيس بروكوبينكو وسفياتوسلاف بالامار وسيرهي فولينسكي وأوليه خومينكو ودينيس شليها. سيكونون أخيرا مع أقاربهم". وفق ما أعلن زيلينسكي على تليغرام.يذكر أن كتيبة آزوف كانت مكلفة بالدفاع عن مجمع "آزوفستال" للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية بعد قتال شرس استمر أسابيع.