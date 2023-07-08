يلين: على واشنطن وبكين إدارة علاقاتهما بمسؤولية رغم "الخلافات الكبيرة"

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شددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بكين، على أنه ينبغي على الولايات المتحدة والصين أن "تلتزما" بإدارة علاقاتهما بمسؤولية رغم "الخلافات الكبيرة" بينهما.وبعد زيارة لبكين استمرت أربعة أيام، صرحت يلين قائلة إنه يتوجب على "البلدين أن يلتزما بإدارة هذه العلاقة بمسؤولية وإيجاد طريقة للعيش معا وتشارك الرخاء العالمي"، مشددة على الأهمية "الحيوية" للاتصالات الرفيعة المستوى.كما أكدت على أن محادثاتها في بكين مع الكثير من كبار المسؤولين الحكوميين قد ساهمت في الدفع بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة.وقالت "بشكل عام أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة".وأضافت "أتوقع أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة مرنة ومثمرة للتواصل مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد".وأوضحت كذلك أن واشنطن ستواصل اتخاذ "إجراءات موجّهة" من أجل الحفاظ على أمنها القومي لكنها قالت إن هذه القيود لا تهدف إلى "كسب ميزة اقتصادية" على حساب الصين.وأردفت "من المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات مدفوعة باعتبارات الأمن القومي.. نحن لا نستخدمها لكسب ميزة اقتصادية".