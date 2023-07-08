Advertisement

عربي-دولي

"أسفرت عن مقتل 22 شخصاً".. غوتيريش يندد بضربة جوية في أم درمان

Lebanon 24
08-07-2023 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1085603-638244820850792434.jpg
Doc-P-1085603-638244820850792434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضربة جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل في مدينة أم درمان السودانية.

وذكر بيان أصدره المتحدث باسم  غوتيريش أيضا إنه روع بسبب أنباء أشارت إلى عنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور السوداني.
Advertisement

وقالت وزارة الصحة في الخرطوم، السبت، إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في قصف جوي نفذه الجيش السوداني على غربي مدينة أم درمان مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أسبوعها الثاني عشر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2023-07-09
05:49 | 2023-07-09
05:42 | 2023-07-09
05:24 | 2023-07-09
05:15 | 2023-07-09
05:03 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website