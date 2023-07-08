"أسفرت عن مقتل 22 شخصاً".. غوتيريش يندد بضربة جوية في أم درمان

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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضربة جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل في مدينة أم درمان السودانية.وذكر بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريش أيضا إنه روع بسبب أنباء أشارت إلى عنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور السوداني.وقالت وزارة الصحة في الخرطوم، السبت، إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في قصف جوي نفذه الجيش السوداني على غربي مدينة أم درمان مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أسبوعها الثاني عشر.