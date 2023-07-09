وفاة 14 شخصاً فيانهيار مبنى سكني بالبرازيل

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أعلن مسؤولو الدفاع المدني أن مبنى سكنياً انهار في شمال شرق البرازيل مما أدى إلى وفاة 14 شخصاً، فيما تم العثور على جثة آخر المفقودين.ووقع الانهيار الجمعة، في حي جانجا بضواحي ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية.وانهار المبنى السكني خلال هطول أمطار غزيرة على المنطقة بينما كان العديد من السكان ما زالوا نائمين.وبحسب بيان للدفاع المدني، نجا ثلاثة أشخاص من الانهيار الذي لم تتضح أسبابه بعد.وكان المسؤولون قد أعلنوا الجمعة عن وفاة ثمانية.وقدمت راكيل ليرا حاكمة بيرنامبوكو تعازيها على تويتر، وتعهدت بأن تفعل حكومة الولاية ما في وسعها لمساعدة العائلات المتضررة.