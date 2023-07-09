دعم "الطاقة الذرية" لخطة تصريف مياه فوكوشيما..ما تعليق كوريا الشمالية؟

إعتبرت كوريا الشمالية أن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية "قرار غير عادل"، ويظهر "المعايير المزدوجة" للوكالة.



وكانت سلطة الرقابة النووية اليابانية أعطت رسمياً، الجمعة، الضوء الأخضر للمنشآت لتصريف المياه الملوثة نووياً من محطة فوكوشيما، وذلك بعد دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الإجراء.

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