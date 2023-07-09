Advertisement

عربي-دولي

دعم "الطاقة الذرية" لخطة تصريف مياه فوكوشيما..ما تعليق كوريا الشمالية؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1085609-638244843658430016.jpg
Doc-P-1085609-638244843658430016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبرت كوريا الشمالية أن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية "قرار غير عادل"، ويظهر "المعايير المزدوجة" للوكالة.

وكانت سلطة الرقابة النووية اليابانية أعطت رسمياً، الجمعة، الضوء الأخضر للمنشآت لتصريف المياه الملوثة نووياً من محطة فوكوشيما، وذلك بعد دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الإجراء.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2023-07-09
05:49 | 2023-07-09
05:42 | 2023-07-09
05:24 | 2023-07-09
05:15 | 2023-07-09
05:03 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website