كيف علّقت "قوات سوريا الديمقراطية" أخبار مشاركة عناصرها في الحرب الأوكرانية؟

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نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشاركة عناصرها في الحرب الأوكرانية، بعد تقرير لوكالة روسية اتهمت في القوات بإرسال مئات المقاتلين إلى أوكرانيا.ونشرت قسد بيانا بعنوان "قواتنا غير مهتمة بقضايا خارج سوريا"، من دون ذكر أوكرانيا بالاسم.وجاء في البيان "نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا مختلقة ومدسوسة حول مشاركة مفترضة لمقاتلينا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، نؤكد أن تلك الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الواقع وتنشرها جهات معروفة بمصادرها الرخيصة".وقالت في البيان إن "تلك التحركات المزعومة لا تتماشى مع الأولويات الوطنية لقوات سوريا الديمقراطية في الكفاح ضمن الأراضي السورية لحماية المنطقة وسكانها، وقواتنا غير مهتمة بالقضايا الأخرى خارج سوريا".ويذكر أن وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرت تقريرا، الجمعة، نقلا عن مصادر قالت لها إن "الجيش الأميركي أرسل 650 مسلحا من قسد إلى أوكرانيا".