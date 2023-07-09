نجاح تفريغ ناقلة نفطية جانحة في اليمن

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إنتهت فرق فنية من تفريغ ناقلة نفطية جانحة في أحد الموانئ بمحافظة المهرة شرقي اليمن.وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن الطواقم المتخصصة، أنهت عملية تفريغ الناقلة النفطية "مليحة" الجانحة في ميناء نشطون بمحافظة المهرة منذ نهاية حزيران الماضي بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.وقال مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة، محسن بلحاف، إن فريقاً متخصصاً من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة.وأضاف أنه تم بعد ذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول والإسهام في تخفيف أزمة المشتقات التي شهدتها المحافظة، شمال شرقي اليمن.