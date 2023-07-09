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عربي-دولي

هل حصل الجيش السوداني فعلاً على طائرات "بيرقدار" التركيّة؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 01:28
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تداولت وسائل إعلام عربية خبراً مفاده أن المُسيرات التركية "بيرقدار" دخلت الخدمة على جبهة السودان لصالح الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ضد قوات الدعم السريع.

وفي السّياق، ذكرت قناة "العربية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الجمعة، نقلاً عن مصادر عسكرية لم تسمها، أن مسيرات تركية من طراز "بيرقدار" دخلت الخدمة لصالح الجيش السوداني.

وأفادت "العربية" في تقرير مقتضب أن المسيرات التي حصلت عليها القوات المسلحة السودانية تبلغ 50 مسيرة، وهو رقم كبير أثار شكوك كثيرين.

ولم يعلق الجيش السوداني رسمياً على الخبر، في الوقت الذي تم فيه تداول صور ومقاطع فيديو لطائرات، قيل إنها مُسيرات "بيرقردار" التركية في سماء السودان.
 
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كذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التركية أو من الشركة المصنعة لطائرات "بيرقدار" المُسيرة.

في المقابل، نفت بعض المنصات الإعلامية صحة المقاطع الفيديو المتداولة بشأن عمليات جوية لمُسيرات "بيرقدار" في السودان.
 


وفي تصريح لقناة "العربية" قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، إن "المعلومة التي لدينا من تركيا أن أنقرة لن تسلح أي طرف في السودان، وإن وُجدت المسيرات التركية، فسنتصدى لها"، وفق تعبيره.
 


ومسيّرات "بيرقدارTB2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أحد مصنّعي الطائرات بدون طيار القلائل في العالم.

وتُستخدم الطائرة "بيرقدارTB2" حاليًا من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى، تشمل قطر وليبيا وأوكرانيا وأذربيجان وتركمانستان، والصومال وأثيوبيا، والإمارات، ودول أخرى. 

وفي الخطط المستقبلية، تسعى الشركة إلى تزويد دول العراق والكويت ورومانيا، وألبانيا، واليابان، بمُسيرات "بيرقدار"، ضمن صفقات أُبرمت في وقت سابق.

وكان رئيس شركة بيكار المنتجة لطائرات بيرقدار قد ذكر في تصريحات صحفية في آب من العام الماضي أن شركته تنتج 20 نسخة من طائرات بيرقدار شهريا، وأن لديها عقود لطلبات متراكمة لثلاث سنوات قادمة.

ويبلغ الارتفاع الأقصى لطائرة بيرقدار تي بي 2 حوالي 7600 متر، ومداها الأقصى 300 كيلومتر، وسرعتها القصوى 220 كيلومترا في الساعة، وتحمل 4 قذائف حربية ، ويبلغ سعر الطائرة الواحدة حوالي 5 ملايين دولار.

ويحتاج تشغيل طائرات بيرقدار لتجهيزات متعددة، وتدريب متقدم، ووفقا لموقع ويكيبيديا، يتكون نظام الطائرة المسيرة "بيرقدار TB2" من 6 مركبات جوية (طائرات) ومحطتين أرضيتين للتحكم والسيطرة، و3 محطات للبيانات الأرضية، ومحطتين للفيديو، إضافة إلى معدات للدعم الأرضي.

والسبت، أعلن الجيش السوداني مقتل مجموعة من قوات الدعم السريع في قصف جوي على  مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وذكر الجيش في بيان مقتضب: "قوات العمل الخاص تنفذ عميلة نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين (إشارة للدعم السريع) وتدمير آليات قتالية"، دون تحديد لعدد القتلى أو الآليات المدمرة، فيما أعلنت وزارة الصحة مقتل 22 شخصا في القصف.

وفي وقت سابق السبت، اتهمت "الدعم السريع" الجيش بقصف في أم درمان أسفر عن "مقتل أكثر من 31 شخصاً وإصابة العشرات من المدنيين". (عربي21)
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