هل حصل الجيش السوداني فعلاً على طائرات "بيرقدار" التركيّة؟

تداولت وسائل إعلام عربية خبراً مفاده أن المُسيرات التركية "بيرقدار" دخلت الخدمة على جبهة السودان لصالح الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ضد قوات الدعم السريع.



وفي السّياق، ذكرت قناة "العربية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الجمعة، نقلاً عن مصادر عسكرية لم تسمها، أن مسيرات تركية من طراز "بيرقدار" دخلت الخدمة لصالح الجيش السوداني.



وأفادت "العربية" في تقرير مقتضب أن المسيرات التي حصلت عليها القوات المسلحة السودانية تبلغ 50 مسيرة، وهو رقم كبير أثار شكوك كثيرين.



ولم يعلق الجيش السوداني رسمياً على الخبر، في الوقت الذي تم فيه تداول صور ومقاطع فيديو لطائرات، قيل إنها مُسيرات "بيرقردار" التركية في سماء السودان.

حسابات تركية على "تويتر" تتداول أنباء عن استلام الجيش السوداني أكثر من 50 مسيرة "بيرقدار"#العربية pic.twitter.com/HwFmcrbjX9 — العربية (@AlArabiya) July 4, 2023 Advertisement



في المقابل، نفت بعض المنصات الإعلامية صحة المقاطع الفيديو المتداولة بشأن عمليات جوية لمُسيرات "بيرقدار" في السودان. كذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التركية أو من الشركة المصنعة لطائرات "بيرقدار" المُسيرة.في المقابل، نفت بعض المنصات الإعلامية صحة المقاطع الفيديو المتداولة بشأن عمليات جوية لمُسيرات "بيرقدار" في السودان.

الفيديو منشور بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، على أنه لطائرة أذربيجانية مسيّرة من طراز بيرقدار، استهدفت قوات أرمينية في #كاراباخ.#تمت_المسبرة #السودان #قوات_الدعم_السريع pic.twitter.com/PXaMOup6Hx — Misbar - مسبار (@misbarfc) July 4, 2023



وفي تصريح لقناة "العربية" قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، إن "المعلومة التي لدينا من تركيا أن أنقرة لن تسلح أي طرف في السودان، وإن وُجدت المسيرات التركية، فسنتصدى لها"، وفق تعبيره. وفي تصريح لقناة "العربية" قال يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، إن "المعلومة التي لدينا من تركيا أن أنقرة لن تسلح أي طرف في السودان، وإن وُجدت المسيرات التركية، فسنتصدى لها"، وفق تعبيره.