مدن جديدة وسيارات طائرة... 5 وعود لترامب بانتخابات 2024

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قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، العديد من الوعود الانتخابية لسباق عام 2024 بما في ذلك إنهاء الحرب في أوكرانيا، وبناء 10 مدن جديدة، وإنزال عقوبة الإعدام بمهربي المخدرات، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها:قال ترامب في تجمع لحملته الانتخابية في نيو هامبشاير: "بعد فترة وجيزة من فوزي بالرئاسة، سأنهي الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفًا في خطاب آخر أن الأمر لن يستغرقه "أكثر من يوم واحد" لتسوية الحرب إذا انتخب، ولم يذكر أي تفاصيل عن الكيفية التي سينهي بها الحرب في أوكرانيا.قال ترامب في مقاطع فيديو متعددة للحملة الانتخابية إنه سيقود جهدًا لبناء مدن الحرية من أجل "إعادة فتح الحدود، وإشعال الخيال الأميركي، وإعطاء مئات الآلاف من الشباب وغيرهم من الأشخاص، وجميع العائلات المجتهدة، فرصة جديدة لملكية المنازل والحلم الأميركي".في مقطع فيديو يعود لآذار قال ترامب إن الولايات المتحدة في ظل إدارته الثانية ستقود جهودًا "لتطوير مركبات الإقلاع والهبوط العمودي للعائلات والأفراد"، وعدم السماح للصين بقيادة "هذه الثورة في التنقل الجوي". قال الرئيس السابق إن هذه المركبات المحمولة جوا ستغير التجارة وتجلب الثروة إلى المجتمعات الريفية.قال ترامب إنه وعندما سيكون رئيسًا، فإن "هذا النظام الفاسد للرقابة والتحكم في المعلومات سيتم اقتلاعه من النظام ككل لن يتبقى شيء".قال ترامب في شريط فيديو حملته الانتخابية في كانون الثاني: "عصابات المخدرات تشن حربًا على أميركا - وقد حان الوقت الآن لشن حرب على العصابات"، وأنه سيطلب من الكونغرس ضمان أن مهربي المخدرات والمتاجرين بالبشر يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام على "أفعالهم الشائنة".قال ترامب في فيديو: "عندما أتولى منصب الرئيس، سأضمن أن يظل مستقبل أميركا في أيدي الأميركيين تمامًا كما فعلت عندما كنت رئيساً من قبل"، متعهدا بتقييد ملكية الصين للبنية التحتية الأميركية مثل الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والموارد الطبيعية. كما قال الرئيس السابق إنه سيجبر الصينيين على بيع ممتلكاتهم الحالية التي قد تعرض الأمن القومي للخطر.