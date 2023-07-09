بسبب تعذر الرؤية... تحطم طائرة صغيرة يودي بحياة 6 أشخاص في لوس أنجلوس

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أعلنت السلطات الأميركية أن 6 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم واحترقت في منطقة مفتوحة قرب مطار على مشارف لوس أنجلوس.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في بيان إن الطائرة من طراز "سيسنا سي550" أقلعت من مدينة لاس فيغاس وتحطمت بالقرب من مطار "فرنش فالي" في مقاطعة ريفرسايد على بعد حوالي 137 كيلومتراً جنوبي لوس أنجلوس حوالي الساعة 04:15 صباحاً بالتوقيت المحلي.وذكر إليوت سيمبسون، وهو محقق طيران بمجلس سلامة النقل الوطني، في إفادة صحافية أن الركاب والطيار الذين لقوا حتفهم جميعهم من البالغين.وأضاف أن الطائرة الخاصة تحطمت على بعد 150 متراً تقريباً من مدرج مطار صغير بعدما حاولت الهبوط بمساعدة النظام الآلي بسبب أحوال جوية في المنطقة أدت إلى تعذر الرؤية.وأشار إلى أن الظروف وقتها بدت أنها تفي بمعايير الحد الأدنى للهبوط في المطار.