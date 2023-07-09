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عربي-دولي

هجومٌ لاذع من عمرو أديب.. هكذا انتقد ارتفاع الأسعار في مصر (فيديو)

Lebanon 24
09-07-2023 | 03:00
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هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، الارتفاع المستمر لأسعار السلع، والمواد الغذائية في بلاده.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه رغم ثبات سعر الدولار والبنزين مؤخراً، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل أسبوعي.
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وأضاف: "أروح كل أسبوع ألاقي السلعة غالية، محدش يقولي ما أنت أصلك مش فقير، ليه بتتكلم في الحاجات دي".

وأردف: "أنا مش فقير، بس بشتري وبعرف، وإيه المنطق الجديد اللي عند الناس بتاع إن محدش يتكلم عن الحاجات دي إلا لو فقير، لو الموضوع كده، في دول كتيرة كانت الناس خرست خالص، لأن الفقرا بس هما اللي لازم يتكلموا عن الفقرا".

وتابع أديب: "احنا بنتكلم في الموضوع، لأن التضخم علينا كلنا، كلنا بنصرف زيادة، وكلنا حوالينا ناس مسؤولة مننا عايزة، عايزة فلوس زيادة، ودي شغلتي إني أطلع أقولك الكلام ده".

وأضاف: "في حاجة لازم تتفهم في البلد، لكن يبدو أن الحكومة نمّلت، بمعنى خلاص يا جماعة في غلا وانتهينا".

وقال أديب إنه يجب على وزير التموين توجيه سؤال للتجار "إيه اللي بيجرى؟ لماذا؟".

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