وسط التطور التقني.. إليكم قائمة بأكثر الوظائف المطلوبة في المستقبل

يتوسع حضور التقنية والذكاء الاصطناعي في حياتنا، حتى بات يهدد العديد من وظائف البشر، وينشر القلق لدى البعض حول مستقبلهم.



Advertisement ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن بعض الوظائف ستبقى مسيطرة على سوق العمل في ظل التقدم التكنولوجي، من بينها وظيفة مطور البرامج، محلل البيانات وغيرها. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن بعض الوظائف ستبقى مسيطرة على سوق العمل في ظل التقدم التكنولوجي، من بينها وظيفة مطور البرامج، محلل البيانات وغيرها.



وفي ما يلي قائمة بأكثر الوظائف المطلوبة في المستقبل:



1- مطور البرامج



2- محلل بيانات



3- خبير أمن المعلومات



4- خبير ذكاء إصطناعي



5- خبير تكنولوجيا "البلوكتشين" لتسجيل المعاملات وتتبع الأصول على شبكتها



6- مدير تسويق إلكتروني



7- متخصص "سيو" لتحسين ترتيب المواقع الالكترونية البحث



8- مسوق محتوى



9- محاسب



10- مصمم غرافيك



11- متخصص في المونتاج والرسوم المتحركة



12- مصمم واجهات المواقع الالكترونيّة