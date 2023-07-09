غضبٌ في أميركا بسبب سيدة حامل.. ما فعله شرطيّ معها مثير للريبة! (صور)

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ووصلت الشرطة إلى المكان بعد بلاغ على وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة. وبعد سجال بين ضباط الأمن وركاب السيارة التي ضمت عدداً من الأطفال، سحب أحد عناصر الشرطة السيدة الحامل من السيارة، رغم أنها صرخت في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس". إلا أن الشرطي لم يعر كلام المرأة اهتماماً وسحبها بقوة وطرحها أرضاً، قبل أن يضع الأصفاد في يديها.ووقعت الحادثة في مدينة بوكا راتون في أيار الماضي، لكن وقائعها تكشفت في الساعات الأخيرة.وقالت السلطات إن الشرطي المتورط في الحادث تقاعد بعيد الحادث، وأكدت منظمة حقوق إنسان في الولاية تقاعد الشرطي المبكر.كذلك، ذكرت الشرطة الأميركية إنها أجرت تحقيقاً في تصرف عنصر الشرطة. أما السيدة الحامل فصرحت في وقت لاحق أنها أرادت عبر مقاومة الشرطي ألا تسمح لأي عنصر أمني بأن يتسبب بصدمة نفسية لطفل آخر.وبحسب الشرطة، فقد وجهت إلى الحامل تهمة مقاومة شرطي.