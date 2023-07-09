Advertisement

عربي-دولي

غضبٌ في أميركا بسبب سيدة حامل.. ما فعله شرطيّ معها مثير للريبة! (صور)

Lebanon 24
09-07-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1085665-638244952418822778.jpg
Doc-P-1085665-638244952418822778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وسائل إعلام أميركية لقطات من مقطع فيديو تظهر عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا يطوقون سيارة كانت بداخلها سيدة حامل.

ووصلت الشرطة إلى المكان بعد بلاغ على وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة. وبعد سجال بين ضباط الأمن وركاب السيارة التي ضمت عدداً من الأطفال، سحب أحد عناصر الشرطة السيدة الحامل من السيارة، رغم أنها صرخت في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس". إلا أن الشرطي لم يعر كلام المرأة اهتماماً وسحبها بقوة وطرحها أرضاً، قبل أن يضع الأصفاد في يديها.
Advertisement

ووقعت الحادثة في مدينة بوكا راتون في أيار الماضي، لكن وقائعها تكشفت في الساعات الأخيرة.

وقالت السلطات إن الشرطي المتورط في الحادث تقاعد بعيد الحادث، وأكدت منظمة حقوق إنسان في الولاية تقاعد الشرطي المبكر.

كذلك، ذكرت الشرطة الأميركية إنها أجرت تحقيقاً في تصرف عنصر الشرطة. أما السيدة الحامل فصرحت في وقت لاحق أنها أرادت عبر مقاومة الشرطي ألا تسمح لأي عنصر أمني بأن يتسبب بصدمة نفسية لطفل آخر.

وبحسب الشرطة، فقد وجهت إلى الحامل تهمة مقاومة شرطي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2023-07-09
05:49 | 2023-07-09
05:42 | 2023-07-09
05:24 | 2023-07-09
05:15 | 2023-07-09
05:03 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website