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عربي-دولي

سعيد يؤكد: المهاجرون يتلقون معاملة إنسانية عكس ما تروج له "الدوائر الاستعمارية"

Lebanon 24
09-07-2023 | 04:15
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شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن المهاجرين يتلقون معاملة إنسانية، بعكس ما تروج له "الدوائر الاستعمارية"، بحسب تعبيره.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن سعيد تطرق في لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء رمضان بودن إلى موضوع الهجرة غير النظامية وما يلقاه هؤلاء المهاجرون "من معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا، عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر".
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وأضاف "ليس أدلّ على ذلك من أن مواقفهم هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد وتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب".

وكانت بعض الجهات والمنظمات الحقوقية قد انتقدت تعامل السلطات التونسية مع أزمة المهاجرين غير النظاميين الذين توافدوا بأعداد هائلة على تونس على أمل العبور للأراضي الأوروبية.
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