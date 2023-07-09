" ضرر ممنهج"... روسيا تحذّر الناتو من "كارثة في زابوريجيا"

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شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أنه يتعين على زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" بحث وضع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في قمتهم المزمعة هذا الأسبوع.واتهمت زاخاروفا أوكرانيا "بإلحاق ضرر ممنهج" بمحطة زابوريجيا النووية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".وقالت "ينبغي أن يكون اهتمام قمة حلف الأطلسي الرئيسي بهذا الأمر" في إشارة لمحطة زابوريجيا.وأضافت زاخاروفا عبر تطبيق "تلغرام" للتواصل الفوري "على كل حال ستكون الأغلبية العظمى من دول الحلف في منطقة التأثير المباشر إذا وقعت كارثة بالمحطة".ومن المقرر أن يجتمع زعماء حلف "الناتو" في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا يومي 11 و12 تموز.