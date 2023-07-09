29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تراجعٌ كبير.. الريال اليمني يتدهور أمام الدولار
Lebanon 24
09-07-2023
|
05:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن، السبت، إن قيمة الريال اليمني سجلت هبوطاً كبيراً أمام الدولار والعملات الأجنبية، هو الأول منذ عامين بعد استقرار نسبي خلال الأشهر الماضية.
ويأتي تهاوي قيمة العملة المحلية وسط شح كبير في النقد الأجنبي بسوق الصرف، مع توقف صادرات النفط منذ 9 أشهر والتي كانت تمثل ما يقارب 70% من موارد العملة الصعبة للحكومة المعترف بها دولياً.
Advertisement
وتقول الحكومة اليمنية إنها تكبدت خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام.
وقال أحد الصيارفة في عدن لرويترز إن سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية بلغ مساء اليوم السبت حاجز 1400 ريال للدولار للشراء و1411 ريالاً للبيع، وذلك بفارق مائة ريال عن مستوى الصرف قبل شهر و200 ريال عن أيار الماضي.
وقال متعاملون إن الهبوط السريع للعملة تسبب بزيادات حادة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرق البلاد.
ولا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بشمال البلاد ثابتة عند 530 ريال للدولار، وفقاً لمصادر مصرفية.
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقّبوا.. إليكم ما ستشهده المصارف خلال أيّام
Lebanon 24
ترقّبوا.. إليكم ما ستشهده المصارف خلال أيّام
14:02 | 2023-07-08
08/07/2023 02:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
12:51 | 2023-07-08
08/07/2023 12:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
13:10 | 2023-07-08
08/07/2023 01:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. إطلاق "سيارة ليرة" اللبنانيّة في وسط بيروت
Lebanon 24
رسمياً.. إطلاق "سيارة ليرة" اللبنانيّة في وسط بيروت
15:01 | 2023-07-08
08/07/2023 03:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة إنتحار في صور.. ما فعله أحد الشبان بنفسه غيرُ متوقع!
Lebanon 24
محاولة إنتحار في صور.. ما فعله أحد الشبان بنفسه غيرُ متوقع!
16:24 | 2023-07-08
08/07/2023 04:24:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2023-07-09
يلين تتوقع المزيد من التواصل مع الصين
05:49 | 2023-07-09
حجمه 500 ألف متر مكعب.. إنهيار أرضي مرعب وهذا عدد المفقودين (فيديو)
05:42 | 2023-07-09
ذعر وهلع في اسطنبول وإجلاء النزلاء من الفنادق... فماذا حصل اليوم هناك؟ (فيديو)
05:24 | 2023-07-09
قتيل وجرحى... شاب أطلق النار على المارة في نيويورك (صور)
05:15 | 2023-07-09
ماذا يحصل في "إسرائيل"؟.. نتنياهو يغادر جلسة الحكومة مسرعاً! (فيديو)
04:49 | 2023-07-09
" ضرر ممنهج"... روسيا تحذّر الناتو من "كارثة في زابوريجيا"
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
09/07/2023 14:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
09/07/2023 14:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
09/07/2023 14:09:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact