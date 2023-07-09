تراجعٌ كبير.. الريال اليمني يتدهور أمام الدولار

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ويأتي تهاوي قيمة العملة المحلية وسط شح كبير في النقد الأجنبي بسوق الصرف، مع توقف صادرات النفط منذ 9 أشهر والتي كانت تمثل ما يقارب 70% من موارد العملة الصعبة للحكومة المعترف بها دولياً.وتقول الحكومة اليمنية إنها تكبدت خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام.وقال أحد الصيارفة في عدن لرويترز إن سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية بلغ مساء اليوم السبت حاجز 1400 ريال للدولار للشراء و1411 ريالاً للبيع، وذلك بفارق مائة ريال عن مستوى الصرف قبل شهر و200 ريال عن أيار الماضي.وقال متعاملون إن الهبوط السريع للعملة تسبب بزيادات حادة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرق البلاد.ولا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بشمال البلاد ثابتة عند 530 ريال للدولار، وفقاً لمصادر مصرفية.