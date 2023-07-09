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عربي-دولي

في الأردن.. قوة أمنية تقضي على 3 مطلوبين محكومين بقضايا إرهاب

Lebanon 24
09-07-2023 | 06:33
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أعلن الأمن الأردني في بيان، الأحد، أن قوة خاصة داهمت موقعا تحصن فيه ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية، بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة، وقُتل المطلوبون برصاص القوة بعد أن بادروا بإطلاق النار تجاه عناصرها بكثافة.
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وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن أن اثنين من المطلوبين فرا من السجن قبل أيام، أما المطلوب الثالث فقد كان أحد عنصر خلية "الحسينية" الإرهابية.

وأضاف أن المطلوب الثالث متورط في مقتل العميد في الأمن الأردني عبد الرزاق الدلابيح في ديسمبر الماضي، وصدرت بحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى. (سكاي نيوز)
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