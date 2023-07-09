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إقتصاد

المركزي الفرنسي يُحذّر من رفع المركزي الأوروبي للتضخم المستهدف

Lebanon 24
09-07-2023 | 14:00
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عارض محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دو جالو، اليوم الأحد، اقتراحا من بعض خبراء الاقتصاد الفرنسيين برفع المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للتضخم والبالغ حاليا اثنين بالمئة.

وقال فيلروي إن رفع أسعار الفائدة قربها من أعلى مستوى وإنهم سيبقون عليها مرتفعة لمدة طويلة بما يكفي ليظهر أثرها في كل الجوانب الاقتصادية.
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وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة "إكس أون بروفانس" في جنوب فرنسا أن الهدف هو خفض التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف بحلول عام 2025. (سكاي نيوز)

إقتصاد

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