القبض على رجل انتحل صفة مستشار رئيس وزراء

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد القبض على شخص انتحل عدة صفات حكومية منها صفة العمل كمستشار في مكتب رئيس الوزراء وقيامه بعمليات نصب واحتيال بحق مواطنين أبرياء بغية استحصال مبالغ مالية بعد إيهامهم بترويج طلباتهم المتعلقة بالتوظيف أو المعاملات العالقة. (روسيا اليوم)

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