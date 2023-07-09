إنفجار في سوريا وسقوط قتلى... من كان المستهدف؟

Advertisement

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة من قوات مجلس منبج العسكري، بينهم قيادي، وإصابة آخر في انفجار سيارة في مدينة منبج بالقرب من دوار السبع بحرات عند مدرسة التطبيقات في ريف حلب الشرقي.وقال المرصد إن سبب الانفجار مجهول وغير معلوم إذا ما كان عبوة ناسفة أو استهدافا من قبل طائرة مسيّرة. (العربية)