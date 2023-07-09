لماذا تظهر طائرة "لانسيت" الروسيّة بكثافة فوق أوكرانيا؟





وتقول القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية للقتال، إن استخدام لانسيت قد تصاعد في الأشهر الأخيرة، وفقا لما ذكرته "راديو أوروبا الحرة".

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وقال بوهدان، وهو أحد أفراد طواقم المدفعية الأوكرانية، لرويترز: "في وقت سابق خلال الربيع، لم يستخدموا "لانسيت" كما هو الحال الآن، إنهم يستخدمونها ضدنا في كثير من الأحيان".



وأضاف بينما يتواجد في غابة بمنطقة دونيتسك: "أنه في أحد الأيام كان هناك تقرير عن وجود ثلاث مسيرات لانسيت تحلق فوقنا، وتبحث عنا". ذكر موقع "الحرة"، أنّ طائرات "لانسيت" الروسية المسيّرة، تُعتبر واحدة من أكبر الأخطار التي تواجهها القوات الأوكرانية خلال هجوم كييف المضاد لاستعادة الأراضي، بحسب تقرير حديث.وتقول القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية للقتال، إن استخدام لانسيت قد تصاعد في الأشهر الأخيرة، وفقا لما ذكرته "راديو أوروبا الحرة".وقال بوهدان، وهو أحد أفراد طواقم المدفعية الأوكرانية، لرويترز: "في وقت سابق خلال الربيع، لم يستخدموا "لانسيت" كما هو الحال الآن، إنهم يستخدمونها ضدنا في كثير من الأحيان".وأضاف بينما يتواجد في غابة بمنطقة دونيتسك: "أنه في أحد الأيام كان هناك تقرير عن وجود ثلاث مسيرات لانسيت تحلق فوقنا، وتبحث عنا".

و"لانسيت" طائرات انتحارية مسيرة، وأجنحتها على شكل "أكس"، يتم التحكم بها عن بعد، ويتم توجيهها نحو الأهداف من خلال كاميرات توفر رؤية في الوقت الفعلي، مثبتة على مقدمة الطائرة.



ويتم إطلاق لانسيت من مقلاع صغير، ويمكن أن تحلق عاليا لمدة 40 دقيقة تقريبا. وتم الكشف عن هذه الطائرات الروسية المسيرة عام 2019، واستخدمت لأول مرة بالقتال في سوريا، وفقا لراديو أوروبا الحرة.



ووفقا لموقع Oryx الاستخباراتي، فإن سبب الاستخدام المتزايد للانسيت، التي تقدر تكلفتها بـ 35 ألف دولار، يعود على الأرجح إلى "خسائر فادحة" تكبدتها موسكو في طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية باهظة الثمن، مما دفع وزارة الدفاع الروسية إلى "التوسع الهائل" في إنتاج أحدث نسخة من الطائرات الانتحارية المسيرة.



واعترف يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، لرويترز بأن الطائرات المسيرة الروسية تسببت في مشكلات للقوات الأوكرانية.



وقال: "كل يوم نسقط واحدة أو اثنتين على الأقل من طائرات "لانسيت". لكن للأسف معدل الاعتراض ليس بنسبة 100 في المئة"، بمعنى أن هناك طائرات تصيب أهدافها ولا يتم إسقاطها. (الحرة)