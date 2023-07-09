أمر غير متوقّع... بلد "الجبن" يستورده الآن!

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في تطور غير متوقع يحدث للمرة الأولى، ستستورد سويسرا كميات من الجبن أكثر مما تصدر هذا العام.وقال رئيس اتحاد الألبان في البلاد بوريس بيوري إن فتح سوق الحليب السويسري تسبب في ضغوط على المنتجين المحليين في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى الاستسلام.وأضاف بيوري إنه يجب اتخاذ تدابير لضمان أن تستمر سويسرا، المشهورة عالميا بأصناف الجبن عالية الجودة، في الإنتاج لسكانها.ونقل عنه القول "إذا لم يحدث ذلك، فسوف ينتهي بنا الأمر باستيراد الجبن، وهو أمر سخيف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا". (الحرة)