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عربي-دولي

فضيحة تهزّ قناة تلفزيونيّة شهيرة... ماذا فعل أحد أبرز مقدّميها؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 10:34
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ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، أنه من المخطط أن تجري وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر محادثات مع المدير العام لـ"بي بي سي" تيم ديفي، حول مزاعم شديدة القلق بشأن أحد مقدميها".

وأشارت صحيفة "The Sun" البريطانية، إلى أن مذيعاً شهيراً في "بي بي سي"، طلب من قاصر عمره 17 عاما، لم يتم ذكر جنسه، في العام 2020، إرسال صور جنسية، مقابل مبالغ نقدية.
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وأعربت والدة القاصر في تصريحات نشرتها صحيفة "The Sun"، عن "صدمتها" بعد أن أظهر لها طفلها لقطة شاشة من محادثة الفيديو مع مقدم البرامج الشهير في "بي بي سي"، الذي كان يجلس بملابس داخلية خلال المحادثة.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن مقدم البرامج في "بي بي سي" منح القاصر 35 ألف جنيه استرليني، ابتداء من عام 2020، عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، في مقابل الحصول على صور فاضحة له. (روسيا اليوم)
 
 
 
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