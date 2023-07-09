بايدن: مناقشة عضوية أوكرانيا في الناتو سابقة لأوانها

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في حوار مع شبكة CNN، إن "أوكرانيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشيراً إلى أن "الحرب الروسية داخل الأراضي الأوكرانية يجب أن تنتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إضافة كييف إلى صفوفه".وأضاف بايدن أن "مناقشة عضوية أوكرانيا داخل الحلف كانت سابقة لأوانها"، مؤكداً في الوقت ذاته، أن "واشنطن وحلفائها سيواصلون تزويد كييف بالمعلومات والعتاد العسكري التي تحتاج إليها".وتابع الرئيس الأميركي: "لا اعتقد أن هناك إجماعاً في الناتو بشأن ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الحلف في هذه اللحظة، وهي في خضم حرب"، مشيراً إلى أنه في حال انضمام كييف فإن "الحلف ملتزم بحماية كل شبر من أراضي الناتو.. ما يعنى أنه سنكون في حالة حرب مع روسيا".