وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق الحبوب مع لافروف

ذكر تلفزيون (تي.آر.تي خبر)، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والمستجدات في أوكرانيا.



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