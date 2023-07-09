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إقتصاد

وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق الحبوب مع لافروف

Lebanon 24
09-07-2023 | 11:42
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ذكر تلفزيون (تي.آر.تي خبر)، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والمستجدات في أوكرانيا.
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