Advertisement

عربي-دولي

حادث "مدينتي" في مصر... النيابة العسكرية تنهي تحقيقاتها

Lebanon 24
09-07-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1085792-638245267118182920.jpg
Doc-P-1085792-638245267118182920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أصدر المتحدث العسكري المصري بيانا مقتضبا، الأحد، بشأن التحقيق باتهام ضابط بقتل صيدلانية، وإصابة عدد من أفراد أسرتها بسيارته.

واتهم ضابط بدهس عدد من الأشخاص من أسرة واحدة في تجمّع "مدينتي" السكني، شرقي القاهرة، قبل أيام بحسب ما نقلت وسائل إعلام محليّة.
Advertisement

وأثارت الحادثة صدمة في مصر، وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والعربيّة..

وعقب تشكيك البعض في أن يُحاسب الضابط، وبعد 4 أيام من الحادثة، أعلنت السلطات العسكريّة توقيفه، وإحالته إلى القضاء بتهمة "القتل العمد والشروع فيه"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها في القانون المصريّ إلى الإعدام.

والأحد، أفاد المتحدث العسكري المصري بأنه، استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال الواقعة، فقد أنهت النيابة العسكرية التحقيقات الجارية فى القضية رقم 170 / 2023 "جنايات عسكرية" شرق القاهرة بحق المتهم.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية.

وأسفرت الواقعة التي هزت مصر عن مقتل الزوجة، وهي صيدلانية، إثر نزيف في المخ، بينما أصيب زوجها، طبيب بيطري، وإصابة أطفالهما الثلاث بإصابات وكسور مختلفة، بحسب صحيفة "الأخبار" المملوكة للدولة في مصر.(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-07-09
14:00 | 2023-07-09
14:00 | 2023-07-09
13:00 | 2023-07-09
12:34 | 2023-07-09
12:00 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website