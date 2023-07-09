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عربي-دولي

بايدن: حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفاً في إسرائيل منذ غولدا مائير

Lebanon 24
09-07-2023 | 14:43
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي إن إن"، أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واعتبر بايدن أن حكومة بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفا في إسرائيل منذ غولدا مائير.
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وانتقد بايدن بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو "لآرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وقال إنهم "جزء من المشكلة، خاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الذين يقولون يمكننا الاستيطان في أي مكان نريده".

وأضاف: "أعتقد أننا نتحدث معهم بانتظام، ونحاول تهدئة الوضع، ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير".

وإلى ذلك، نوه الرئيس الأميركي أيضا بالجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار في اليمن بصورة دائمة.

وأدلى بايدن بالحديث لبرنامج (جي.بي.إس) الذي يقدمه فريد زكريا.

كما أثنى الرئيس الأميركي على القرار الذي اتخذته السعودية عشية زيارته للمملكة الصيف الماضي والذي قضى بفتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران.
وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا، قال بايدن "إن الوقت ليس مواتيا حاليا لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مؤكدا أن "أوكرانيا ليست مستعدة بعد لعضوية الناتو".

وشدد بايدن على أن بلاده وحلفاءها سوف يواصلون تزويد أوكرانيا "بالأسلحة التي تحتاج إليها لإنهاء الحرب مع روسيا".
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