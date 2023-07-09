قبيل قمة الناتو.. زيلينسكي يأمل أن تثمر "أفضل النتائج الممكنة"

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أمله بأن تثمر قمة حلف الأطلسي "الناتو المقرر عقدها في فيلنيوس الأسبوع المقبل عن "أفضل النتائج الممكنة"، في اجتماع تأمل كييف بأن يترجم تطلّعاتها للانضواء في التحالف.تُعقد هذه القمة بعد أكثر من شهر على بدء هجوم مضاد تنفذه القوات الأوكرانية على الجبهة، لكنه لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب متواضعة أمام خطوط دفاعية روسية صلبة وبسبب النقص في سلاح الجو وقذائف المدفعية.إثر استقباله نظيره البولندي أندريه دودا في مدينة لوتسك (غرب أوكرانيا)، أشار زيلينسكي إلى أن الرجلين توافقا عل "العمل معاً لتحقيق أفضل النتائج الممكنة" لكييف في القمة المقرر عقدها يومي 11 و12 تموز في ليتوانيا.وقال دودا الذي يُعد أحد أبرز داعمي كييف في حلف شمال الأطلسي "نحن أقوى معاً".