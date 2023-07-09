الصراع في السويد... جولة بحث بين بايدن وإردوغان

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قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي جو بايدن بحثا خلاله مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وقال إردوغان لبايدن إن ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب، لكن هذه الخطوات لم تجد نفعا إذ يواصل أنصار حزب العمال الكردستاني تنظيم احتجاجات في السويد.وذكرت الرئاسة أيضا أن "الزعيمين اتفقا على اللقاء وجها لوجه في فيلنيوس وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بالتفصيل".وأخفقت السويد، الخميس، في إقناع تركيا بالتراجع عن منعها من الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي وذلك خلال اجتماع على مستوى وزيري الخارجية، إذ طلبت أنقرة مزيدا من الإجراءات في مكافحة الإرهاب.قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنه سيعقد اجتماعا بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في فيلنيوس، غدا الاثنين.وقدمت السويد وفنلندا طلبين للحصول على عضوية الحلف العام الماضي، لتتخليا بذلك عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي استمرت طوال عقود الحرب الباردة، وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.ويجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على طلبات الانضمام، وحصلت فنلندا على الضوء الأخضر في أبريل، لكن لم توافق تركيا والمجر حتى الآن على طلب السويد.وتعمل ستوكهولم من أجل الانضمام إلى الحلف، خلال القمة التي يعقدها هذا الأسبوع في فيلنيوس.وذكرت الرئاسة التركية أن الرئيسين ناقشا أيضا خلال الاتصال تسليم مقاتلات إف-16 إلى أنقرة، وسعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.(الحرة)