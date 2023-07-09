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عربي-دولي

بايدن يتوجّه إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمّة الحلف الأطلسي

Lebanon 24
09-07-2023 | 17:30
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توجّه الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إلى بريطانيا حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في فيلنيوس بليتوانيا. 
ويختتم بايدن جولته بزيارة فنلندا، وسيلتقي الاثنين الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور للمرة الأولى منذ تتويجه الذي حضرته السيدة الأولى جيل بايدن نيابة عن الرئيس الأميركي. ووفق البيت الأبيض، سيناقش الرجلان خصوصا القضايا البيئية.
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ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي بعد ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت. لكن العنصر الأساسي في جولة جو بايدن هو حضوره قمة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث سيناقش الحلفاء الغربيون دعمهم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.
ولاحظ أن "منح أوكرانيا العضوية الآن سيعني أن الناتو في حالة حرب مع روسيا. بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف، يلتزم الناتو الدفاع عن أي عضو فيه يتعرض للهجوم".
وقال إنه "التزام قطعناه جميعا مهما حدث. إذا كانت الحرب مستمرة، فنحن جميعا في حالة حرب. إذا حصل ذلك، سنكون في حالة حرب مع روسيا".


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