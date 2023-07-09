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عربي-دولي

إيران تعتقل دعاة فرض الحجاب لأول مرة في تاريخها

Lebanon 24
09-07-2023 | 18:00
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اعتقلت السلطات الإيرانية نشطاء في التيار الأصولي المتشدّد بعد اعتصامهم بمقر السلطة القضائية، للضغط بهدف استصدار أحكام صارمة ضد منتهكي قانون فرض الحجاب الإلزامي، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
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في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، أصدر مدعي عام مدينة طهران قراراً باعتقال عدد من المتشدّدين الذين تجمعوا أمام مكتب العلاقات العامة للسلطة القضائية للاحتجاج على ما وصفه بضعف قرارات القضاة ضد مخالفي قانون الحجاب الإلزامي وتفريق تجمعهم.
وجاء فضّ اعتصام أنصار التيار المتشدّد، الذي كان يرمي للضغط على رئيس السلطة القضائية من أجل استصدار قرار إداري يجبر القضاة على التعامل بحزم مع السافرات، بعد 6 أيام من وقفة احتجاجية للمتشدّدين بمحيط البرلمان للمطالبة بإقرار قانون صارم يرفع عقوبة السيدات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب إلى حد الجلد والإعدام.
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