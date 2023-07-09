إيران تعتقل دعاة فرض الحجاب لأول مرة في تاريخها

اعتقلت السلطات الإيرانية نشطاء في التيار الأصولي المتشدّد بعد اعتصامهم بمقر السلطة القضائية، للضغط بهدف استصدار أحكام صارمة ضد منتهكي قانون فرض الحجاب الإلزامي، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

Advertisement

في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، أصدر مدعي عام مدينة طهران قراراً باعتقال عدد من المتشدّدين الذين تجمعوا أمام مكتب العلاقات العامة للسلطة القضائية للاحتجاج على ما وصفه بضعف قرارات القضاة ضد مخالفي قانون الحجاب الإلزامي وتفريق تجمعهم.

وجاء فضّ اعتصام أنصار التيار المتشدّد، الذي كان يرمي للضغط على رئيس السلطة القضائية من أجل استصدار قرار إداري يجبر القضاة على التعامل بحزم مع السافرات، بعد 6 أيام من وقفة احتجاجية للمتشدّدين بمحيط البرلمان للمطالبة بإقرار قانون صارم يرفع عقوبة السيدات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب إلى حد الجلد والإعدام.