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عربي-دولي
الإتّحاد العام للشغل عاد إلى المواجهة المباشرة مع الحكومة التونسية
Lebanon 24
09-07-2023
|
18:30
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عاد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى المواجهة المباشرة مع الحكومة التونسية حيث أعلن عن إضراب بيومين في شركة "سيتاب" النفطية جنوب شرق البلاد، بعدما كانت المواجهة منحصرة خلال الأشهر الماضية بين نقابات التعليم والحكومة، والتي عدّها مراقبون بمثابة صراع بالوكالة بين الاتحاد والرئيس قيس سعيد.
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ولا يمسّ التصعيد مع الحكومة قطاعا خدميا هذه المرة، بل القطاع النفطي الحساس هو ما قد يؤثر على واردات الدولة التونسية التي تمر بوضع اقتصادي حرج.
وأعلن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين دخول عمال شركة "سيتاب" العاملة بحقل البرمة في إضراب عام عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 تموز الجاري مع إيقاف الإنتاج.
(العرب)
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