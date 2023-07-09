بعد تمرد فاغنر.. علامات استفهام تطرح حول الدور الروسي في في آسيا وأفريقيا

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يثير سعي الكرملين للسيطرة على مرتزقة فاغنر مخاوف أمنية في أجزاء من الشرق الأوسط وأفريقيا، على الرغم من تأكيدات المجموعة بأن دور روسيا في هذه المناطق المضطربة لن يتأثر بمحاولة الانقلاب، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.تقول الصحيفة إن القلق المتزايد يتزامن مع زيادة التكهنات بشأن مكان – ومستقبل – يفغيني بريغوجين، مؤسس فاغنر وحليف بوتين السابق.ولم يظهر زعيم المرتزقة نفسه علنا منذ أن قال رئيس بيلاروسيا، أليكسندر لوكاشينكو، للصحفيين الخميس إن بريغوجين عاد إلى روسيا.وكان لوكاشينكو قد توسط في صفقة تضمن لبريغوجين مرورا آمنا بعد تمرد فاغنر الذي لم يدم طويلا ضد القادة العسكريين الروس.ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن دور فاغنر في المستقبل، يغادر بعض مقاتليها معسكراتهم في منطقة غنية بالماس في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يخشى السكان المحليون من سيطرة المتمردين على المناطق التي هجروها.وفي الوقت نفسه، أثار الانتقال الفوضوي بين فاغنر والسيطرة الروسية على قوات المرتزقة في سوريا قلقا بين المسؤولين السوريين من أن حقول النفط والغاز الرئيسية قد تكون عرضة لهجمات أعدائهم.وتضمن الاتفاق الذي توسط فيه الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لوقف زحف فاغنر على موسكو الشهر الماضي استيعاب العديد من قواتها المقاتلة البالغ قوامها 30 ألف جندي في الجيش النظامي الروسي، لكن لم يتضح بعد كيف سيحدث ذلك أو عدد قوات فاغنر التي ستنضم للجيش.ويثير ذلك قلقا متزايدا في الدول التي يوفر فيها حوالي 6000 مقاتل من فاغنر، من بين وظائف أخرى، الأمن للقادة السياسيين المحليين، غالبا مقابل الوصول إلى موارد قيمة.ووفقا للصحيفة فإن جهود فاغنر في مثل هذه المناطق كانت حتى الآن قيمة لنفوذ روسيا، مع إمكانية منحها الإنكار الرسمي في حال قامت المجموعة بجرائم.وتقول الصحيفة إن مقاتلي فاغنر شوهدوا يغادرون مناطق في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث كانوا يؤمنون أراضي غنية بالماس والذهب.لكن الصحيفة نقلت عن قائد عسكري روسي على صلة بفاغنر قوله إن الرحلات الجوية كانت جزءا من عمليات التناوب بين المقاتلين.وقال ألكسندر إيفانوف، الذي يشرف على المدربين العسكريين الروس الذين يعملون جنبا إلى جنب مع فاغنر، للصحيفة إن الرحلات الجوية نظمت بعد تأخيرات لوجستية "للأشخاص الذين يستحقون أخذ إجازة قبل بضعة أشهر"، وأضاف أنه تلقى تأكيدات شخصية من بريغوجين بأن المتعاقدين مع موسكو سيواصلون العمليات الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى.والخميس، نشر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لإيفانوف صورا لمرتزقة فاغنر وهم ينقلون جوا عمال مناجم الذهب الصينيين الذين تعرضوا للتهديد من جانب المتمردين المحليين في جمهورية أفريقيا الوسطى.وفي فبراير ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيفانوف، متهما إياه بأنه المتحدث باسم فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى باعتباره الشخص الذي يشرف على المدربين العسكريين الروس هناك.ويقول مسؤولو جمهورية أفريقيا الوسطى إن هؤلاء المدربين منفصلون عن فاغنر لكنهم يعملون عن كثب مع مقاتليها.وكثيرا ما اتهم مقاتلو فاغنر بالمشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا، بما في ذلك مذبحة أكثر من 500 قروي في وسط مالي في مارس 2022.لكن الدور العسكري للمرتزقة حظي أيضا بإشادة من الحكومات وبعض السكان المحليين الذين يخشون أن يحل المتمردون محل المقاتلين في مناطقهم.ويقول سكان القرى التي أخلاها مرتزقة فاغنر إن هناك دلائل على أن المقاتلين يخلون المواقع بشكل دائم.وقال القرويون إن 15 مقاتلا فقط حلوا محل نحو مئة غادروا، وفي مخيم نانا-باكاسا، يبيع مقاتلو فاغنر جميع معداتهم، من معدات الطهي إلى المفروشات.وفي سوريا، أثار نقل السلطة مخاوف بين المسؤولين من أن حقول النفط والغاز في جنوب البلاد يمكن أن تترك عرضة لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، حسبما قال مستشار للحكومة السورية ومسؤول أوروبي للصحيفة.وخلال الانقلاب في روسيا الشهر الماضي، حاول أعضاء فاغنر في سوريا دون جدوى دخول قاعدة جوية تديرها وزارة الدفاع الروسية في مدينة اللاذقية الساحلية، كما قال بسام بربندي، وهو مسؤول سوري سابق للصحيفة.وفي الوقت نفسه، أخذت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاغنر من حقول النفط والغاز في مدينة تدمر السورية واستبدلتهم بحلفاء لها.(الحرة)