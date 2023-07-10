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عربي-دولي

مخاوف في الكونغرس الأميركي بشأن إرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا

Lebanon 24
10-07-2023 | 00:23
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أثار السناتور الأميركي تيم كين والنائبة باربرا لي من الحزب الديمقراطي مخاوف أمس الأحد بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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وقال كين إن لديه "بعض الهواجس الحقيقية" بشأن القرار الأميركي لأنه قد يدفع دولا أخرى لخرق اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة.

وعن أوجه استخدام أوكرانيا لتلك القنابل، قال كين لشبكة فوكس نيوز اليوم "لن يستخدموا تلك الذخائر ضد المدنيين الروس".

وأضاف كين عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن كييف قدمت تأكيدات أشار إليها البيت الأبيض يوم الجمعة.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستزود كييف بالقنابل المحظورة على نطاق واسع في إطار حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار ترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية إلى أكثر من 40 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

وشككت جماعات حقوقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في صواب قرار واشنطن بشأن الذخائر، بحسب ما ذكرت رويترز.
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