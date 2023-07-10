بكين تدعو واشنطن إلى اتخاذ "إجراءات عملية" بشأن العقوبات الاقتصادية

Advertisement

ذكر بيان لوزارة المالية الصينية أن بكين دعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية رداً على "مخاوفها الرئيسية" بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضها البيت الأبيض على الشركات الصينية، ووافقت على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.وقالت بكين أيضاً إنها ترى أن تنميتها فرصة وليست مخاطرة للولايات المتحدة، مضيفة أن "تعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة هو ضرورة واقعية واختيار صحيح للبلدين".