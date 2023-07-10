6 قتلى في هجوم على حضانة للأطفال جنوب الصين.. واعتقال المنفذ

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قُتل 6 أشخاص وجُرح آخر في هجوم على دار حضانة في ليانجيانغ بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة.وقالت: "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ.. واعتقل مشتبه به".وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلا عن الشرطة أن حادث طعن وقع في روضة الأطفال، وأدى لسقوط الضحايا.