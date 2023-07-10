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عربي-دولي

مقاتلة "إف -16" أميركية هبطت اضطرارياً شمال اليابان

Lebanon 24
10-07-2023 | 01:30
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أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن وكالة "كيودو" اليابانية أن مقاتلة أميركية "إف -16" هبطت اضطراريا في مطار أوموري في جزيرة هونشو شمالي اليابان.

وحسب وسائل الإعلام، أبلغت إدارة المطار أن الحادث وقع نحو الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي وفُتح تحقيق في أسباب الحادث.
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