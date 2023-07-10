مقاتلة "إف -16" أميركية هبطت اضطرارياً شمال اليابان

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن وكالة "كيودو" اليابانية أن مقاتلة أميركية "إف -16" هبطت اضطراريا في مطار أوموري في جزيرة هونشو شمالي اليابان.



وحسب وسائل الإعلام، أبلغت إدارة المطار أن الحادث وقع نحو الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي وفُتح تحقيق في أسباب الحادث.

Advertisement