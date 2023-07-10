قناصة على السطوح خلال أعمال الشغب في فرنسا... ما حقيقة هذا الخبر؟

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تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل مقطعا مصورا قيل إنه يظهر قناصة على أسطح المباني في فرنسا بالتزامن مع الاحتجاجات وأعمال الشغب عقب مقتل شاب برصاص شرطي في أواخر يونيو الماضي.لكن هذا الفيديو في الحقيقة منشور قبل أكثر من عام ولا شأن له بالتالي بالاحتجاجات الحالية. ويظهر في الفيديو المتداول رجل يحمل قناصة ويطل من مبنى مرتفع.وحصد الفيديو بهذا السياق مئات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل باللغة العربية من فيسبوك وتويتر، كما سجل انتشارا واسعا على مواقع التواصل ومواقع إلكترونية بلغات عدة حول العالم منها الألمانية والإنكليزية والإسبانية واليونانية.وجاء تداول هذه المنشورات فيما شهدت فرنسا أعمال شغب طوال أسبوع كانت الأخطر منذ 2005 على خلفية قتل الشاب نائل م. (17 عاما) خلال تفتيش مروري في أواخر يونيو الماضي، ما أعاد تسليط الضوء على المشاكل العديدة التي تعانيها الضواحي والأحياء الشعبية الفقيرة في المدن الكبرى.وخلال أسبوع الشغب الليلي، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3500 شخص.والخميس الماضي، مدد القضاء الفرنسي حبس الشرطي الذي قتل نائل، وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن الشرطي الدراج البالغ 38 عاما والموضوع في الحبس الاحتياطي منذ 29 يونيو بعدما وجهت إليه تهمة القتل العمد، مُدّدت فترة حبسه.وليل الأربعاء الخميس سجل عدد قليل من أعمال الشغب في فرنسا بالمقارنة مع الليالي السابقة، إذ بلغ عدد الموقوفين 20 شخصا والحرائق التي أشعلت 81 حريقا أو محاولة حريق.لكن الفيديو المتداول لا شأن له بالاحتجاجات وأعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، بل هو قديم.فقد أرشد التفتيش عنه على محركات البحث أنه منشور في مارس من العام 2022.ونشر الفيديو آنذاك ضمن مشاهد أخرى، وحدد ناشره أنه مصور بمنطقة في غرب العاصمة باريس.وتمكن صحفيو وكالة فرانس برس من تحديد الموقع بدقة بالاستعانة بخرائط غوغل.ولم يتسن معرفة الملابسات الدقيقة لتصوير هذا الفيديو، ولكن مجرد نشره قبل أكثر من عام ينفي صلته بالاحتجاجات وأعمال الشغب الأخيرة. (الحرة)