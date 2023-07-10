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عربي-دولي

بولندا تعلن القبض على "جاسوس" روسي جديد

Lebanon 24
10-07-2023 | 02:27
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أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي أن بلاده ألقت القبض على عضو آخر في شبكة تجسس روسية ليرتفع العدد الإجمالي للمحتجزين في إطار تحقيق إلى 15 شخصاً.

وتفاقم تدهور العلاقات بين روسيا وبولندا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ووضعت وارسو نفسها ضمن أقوى حلفاء كييف.
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