بولندا تعلن القبض على "جاسوس" روسي جديد

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي أن بلاده ألقت القبض على عضو آخر في شبكة تجسس روسية ليرتفع العدد الإجمالي للمحتجزين في إطار تحقيق إلى 15 شخصاً.



وتفاقم تدهور العلاقات بين روسيا وبولندا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ووضعت وارسو نفسها ضمن أقوى حلفاء كييف.

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