هل يقوم الغرب بما يكفي لضمان فوز كييف بالحرب؟ "The Guardian" تجيب

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من المتوقع أن يهيمن الموضوع الملح المتعلق بعضوية أوكرانيا في حلف الناتو على القمة المحورية هذا الأسبوع في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "يعلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه من غير المرجح أن تتسلم بلاده دعوة رسمية للانضمام إلى حلف الناتو طالما أنها لا تزال في حالة حرب مع روسيا، إلا أنه حث الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء التحالف على اتخاذ "خطوات ملموسة" فورية، بما في ذلك ضمانات أمنية وخارطة طريق وجدول زمني. ويجادل زيلينسكي بأن ذلك من شأنه أن يرفع الروح المعنوية ويرسل رسالة قوية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين".ورأت الصحيفة أن "زيلينسكي على حق. فكما هو الحال مع فنلندا، على الناتو أن يسرع في ضم أوكرانيا. ورغم أهمية هذه القضية، يواجه التحالف سؤالاً أكبر بكثير هذا الأسبوع: هل يقوم بما يكفي لضمان فوز كييف بالحرب، أو على الأقل، لضمان عدم خسارتها؟ إذا لم يأتِ الهجوم المضاد بنتائج مرضية، وشهدت ساحة المعركة في أوكرانيا نقصاً في إمدادات الطاقة، واندلعت أزمة طاقة شتوية جديدة، وانخفض الدعم العام الغربي أكثر، فهناك خطر أن يُجبر زيلينسكي على الدخول في مفاوضات، حتى في التخلي عن الأرض في مقابل السلام. وتجري بالفعل محادثات سرية وغير رسمية بين الولايات المتحدة وروسيا. إذا كانت أوكرانيا عضوًا في الناتو بالفعل، كما وُعدت قبل 15 عامًا، فلن يحدث كل هذا".وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، حتى الآن، يرفض بايدن الذهاب إلى ما هو أبعد من "الالتزامات الأمنية" المعززة والطويلة الأجل. ويقول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بشكل غامض إن "المكان الصحيح" لأوكرانيا هو الناتو. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيحاول أن يستفيد مهما كانت النتيجة، كالعادة. وبالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتز فلن يناقش عضوية كييف حتى تنتهي الحرب. يزعم هؤلاء القادة أنهم يتصرفون بمسؤولية. لكن هذا الضعف المألوف للغاية، والذي يقيد بشكل غير ضروري وغير حكيم تصرفات الناتو، متجذر في الواقع في مخاوف أميركا وأوروبا الغربية من أن يُقدم بوتين على شن هجوم عل الغرب".وأضافت الصحيفة، "هذا تفكير سطحي. على الرغم من كل تهديداته، فإن بوتين يخشى الصراع بين روسيا والناتو أيضًا. بالنسبة له، سيكون انتحارًا سياسيًا وعسكريًا. لحسن الحظ، فإن المشهد من شرق الناتو أكثر قوة. وأصدر أعضاء الناتو من أوروبا الشرقية نداءً الشهر الماضي، وأصروا على أن دحر العدوان الروسي كان "الطريقة الوحيدة لاستعادة السلام والنظام القائم على القواعد في أوروبا". وانضمت الدول التسع (بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) إلى الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وحثت هذه الدول على "مسار سياسي جديد يؤدي إلى عضوية أوكرانيا... بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"."وبحسب الصحيفة، "قال رئيس ليتوانيا ومضيف القمة، جيتاناس نوسيدا، "يجب ألا نتردد في اتخاذ قرارات أكثر جرأة لأنه بخلاف ذلك سيقرر نظام بوتين أن الحلفاء الغربيين ضعفاء للغاية وعندما يتم دفعهم إلى الزاوية، سوف يستسلموا". ولخص سفير الولايات المتحدة الأسبق لحلف الناتو إيفو دالدر الاعتراض الرئيسي على هذه الحجة قائلاً: "المشكلة التي تواجه دول الناتو هي أنه طالما استمر الصراع، فإن انضمام أوكرانيا إلى الحلف هو بمثابة الانضمام إلى الحرب"."ورأت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى التي يضم فيها الناتو دولة في حالة حرب، فقد "حصلت ألمانيا الغربية على حماية الناتو في عام 1955 على الرغم من أنها، مثل أوكرانيا، كانت في نزاع حول منطقة ذات سيادة محتلة تحت سيطرة ألمانيا الشرقية. بطريقة مماثلة، يمكن توسيع مظلة الناتو الدفاعية بشكل معقول لتغطي ما يقرب من 85٪ من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها كييف حاليًا، ومن شأن ذلك أن يوفر دفاعًا جويًا وصاروخيًا محسنًا وطائرات مسيّرة من دون "الانضمام إلى الحرب". كما سيسمح برد عسكري للناتو إذا اختارت القوات الروسية، المتمركزة في الأراضي المحتلة أو مياه البحر الأسود، شن هجمات إضافية على المدنيين، مثل تلك التي قتلت سبعة أشخاص في لفيف يوم الخميس".وبحسب الصحيفة، "من المهم تجنب الانقسامات حول عضوية أوكرانيا والسويد. والأمر الأكثر أهمية هو أن كل دول الناتو تدرك تمامًا التداعيات الأوسع لفشل أوكرانيا في صد العدوان الروسي. إذا حدث ذلك، فإن أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة الشمال والبلقان سوف تتزعزع، وسيضطر الناتو إلى الدخول في حرب دائمة. وهذا الأمر من شأنه أن يفتح الطريق أمام الصين لشن حربها على تايوان. سيتم تقسيم أوكرانيا فعليًا، وسيكون بوتين حراً في القيام بما قام به مرة أخرى، هناك أو في مكان آخر".وختمت الصحيفة، "يجب على الناتو أن يطلق العنان لقوته الكبيرة لضمان انتصار أوكرانيا".