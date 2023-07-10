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عربي-دولي
بيونغ يانغ تهدد بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تخرق أجواءها
Lebanon 24
10-07-2023
|
03:09
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هددت كوريا الشمالية، بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي، ونددت بخطط واشنطن لنشر غواصة نووية قرب شبه الجزيرة الكورية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة "كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب" من خلال طلعات "استفزازية" أجرتها طائرات تجسس أميركية على مدى 8 أيام متتالية هذا الشهر، وخرق طائرة استطلاع مجالها الجوي فوق البحر الشرقي "عدة مرات".
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المتحدث قوله "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأميركي في البحر الشرقي لكوريا"، وفقا لفرانس برس.
وأشار المتحدث إلى حوادث سابقة عندما أسقطت بيونغ يانغ طائرة أميركية محذرا من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمن تجسسها الجوي "المنظم بشكل محموم".
كما انتقد البيان النشر المزمع لأصول نووية استراتيجية أميركية في شبه الجزيرة الكورية معتبرا أنه "أكثر ابتزاز نووي سافر" لكوريا الشمالية، مضيفا أنه يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والعالمي.
وأضاف البيان أن "الوضع الحالي يثبت بوضوح أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يقترب أكثر من عتبة صراع نووي بسبب النشاطات العسكرية الاستفزازية الأميركية"، بحسب ما أفادت فرانس برس.
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