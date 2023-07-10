روسيا: تدمير صاروخي "إس - 200" أوكرانيين استهدفا القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي ضد ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا جنوب غربي البلاد بصواريخ "أس – 200".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "محاولة أوكرانية فاشلة"، قامت بها أمس الأحد، عندما استهدفت قصف شبه جزيرة القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ من طراز "إس – 200" المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية.

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم التاسع من يوليو، قام نظام كييف بمحاولة فاشلة لمهاجمة أهداف في القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا، بصواريخ إس - 200 المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية".



وبحسب الإفادة، التي قدمها رئيس الأركان العامة للقوات الجوية، فيكتور أفزالوف، إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، فإنه تم تدمير 4 صواريخ.

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين أوكرانيين طراز إس - 200، وقام نظام الحرب الإلكترونية باعتراض، عبر عملية تشويش، صاروخين آخرين".



وأوضح رئيس المقر الرئيسي للقوات الجوية فيكتور أفزالوفا، في إحاطته لغيراسيموف، "أنظمة دفاعاتنا الجوية دمرت صاروخين أوكرانيين حاولا استهداف معبر كيرتش للنقل ومطار موروزوفسك.. كما حاولت كييف بصاروخين آخرين ضرب مطار شيكوفكا في منطقة كالوغا".



وأضاف "تم اعتراضهم جميعهم. وسقطت الصواريخ في منطقة قرية بيتوش. دون وقوع إصابات".