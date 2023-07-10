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عربي-دولي
موسكو تصد هجمات أوكرانية على محاور عدّة... وهذا ما أعلنته "الدفاع الروسية"
Lebanon 24
10-07-2023
|
03:25
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أعلن رئيس المكتب الصحافي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، أن وحدات المجموعة في نطاق العملية العسكرية الخاصة، نجحت في صد هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "خلال اليوم الماضي واصلت وحدات مجموعة القوات الجنوبية تصديها لوحدات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات على محاور ليسيتشانسك وسوليدار-أرتيموفسك وألكسندر كالينوفسك". وأضاف: "كما نفذ طيران المجموعة ضربات صاروخية وقنابل على تجمعات أفراد ومعدات معادية في مناطق بلدات بيلوغوروفكا، فيركنيكامينسكوي، تشاسوف يار وكونستانتينوفكا".
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وأضاف أنه "تمت إصابة تجمعات أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ110 للقوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا، كما ضربت أطقم منظومة الصواريخ "تورنادو – إس" مناطق تجمع أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي الـ91 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سوليدار - أرتيموفسك ودمرت مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الـ 115 للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتزامنا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن "نظام كييف حاول، يوم 9 تموز من دون جدوى، مهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي روستوف وكالوغا بصواريخ "إس-200"، مؤكدة تدمير جميع الصواريخ وعدم وقوع إصابات أو أضرار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف كلّف مركز قيادة المجموعة المشتركة مهمة تحديد مواقع التخزين، وكذلك مواقع إطلاق صواريخ "إس-200" وغيرها من الأسلحة الضاربة الأوكرانية.
وبالمقابل، قال حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون في قصف روسي لحي سكني في بلدة أوريخيف الواقعة على خط الجبهة أثناء توزيع مساعدات إنسانية.
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