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عربي-دولي

في الخرطوم... غارات جوية للجيش السوداني على مواقع للدعم السريع

Lebanon 24
10-07-2023 | 03:47
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شن الجيش السوداني عدة غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان لـ"الشرق" إن سلاح الجو السوداني شن غارات جوية متقطعة على تجمعات لقوات الدعم السريع بالقرب من معسكر "طيبة" جنوبي الخرطوم، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.
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كما نفذ الطيران الحربي السوداني عدة غارات على تجمعات للدعم السريع بالقرب من المدينة الرياضية جنوبي العاصمة.
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