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عربي-دولي

فيضانات خطيرة في نيويورك والسلطات تعلن حالة طوارئ (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2023 | 03:35
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تساقطت أمطار غزيرة، على ولاية نيويورك متسببة بفيضانات "مهددة للأرواح" حولت الطرق إلى ممرات مائية جرفت معها جسورا، ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ.

وقتلت امرأة أثناء محاولتها مغادرة منزلها مع كلبها في منطقة هادسون فالي عندما جرفتها المياه، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.
 
وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول حالة طوارئ في مقاطعة أورانج، شمال غرب مدينة نيويورك، وفي مقاطعة أونتاريو بوسط الولاية، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار خلقا ظروفا "مهددة للأرواح بسبب الفيضانات".

وقالت: "نقترب من مرحلة خطرة في أوضاع الطقس هذه".
وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول حالة طوارئ في مقاطعة أورانج، شمال غرب مدينة نيويورك، وفي مقاطعة أونتاريو بوسط الولاية، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار خلقا ظروفا "مهددة للأرواح بسبب الفيضانات".

وقالت: "نقترب من مرحلة خطرة في أوضاع الطقس هذه".

بحلول مساء الأحد كانت الكهرباء قد انقطعت عن أكثر من 12 ألف مشترك، حسبما قال مكتبها.
 
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