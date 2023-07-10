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بالفيديو.. شاهدوا بايدن بـ"الشورت" على أحد الشواطئ مع زوجته!

Lebanon 24
10-07-2023 | 05:47
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نشرت وسائل إعلام أميركيّة لقطات تظهر الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يقضي وقتاً من إجازته على أحد الشواطئ الأميركية.
 
وأمضى بايدن نهار يوم السبت، في أحد شواطئ ولاية ديلاوير، ورصدته الكاميرات وهو يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته مع أفراد آخرين من أسرته.

وفي الفيديو، يظهر الرئيس الأميركي (80 عاماً)، يرتدي سروال سباحة أزرق مزيناً بالسلاحف البحرية وقميص بولو أبيض وهو يغرق قدميه في الرمال بجانب السيدة الأولى جيل بايدن.
وأثارت هذه الإجازة، التي استمرت نحو أسبوعين، جدلاً كبيراً بين الأميركيين، الذين يرون أن عليه التوقف عن مغادرة واشنطن وحل الأزمات التي تسبب بها.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يقوم بمهام عمله من أي مكان وفي أي وقت.
 
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