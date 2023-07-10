في دولة عربيّة ليست بعيدة عن لبنان.. أكثر من ثلث السكان تحت خطر الفقر

كشف تقريرٌ جديد عن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكان الأردن، وقد بينت الأرقام أنّ نسبة هؤلاء بلغت 35%.



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كذلك، قدر البنك الدولي خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يومياً. وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023"، فإن عدد الفقراء في الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة.كذلك، قدر البنك الدولي خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يومياً.

يُشار إلى أنّ معدلات الفقر في المملكة سجلت ارتفاعات متتالية خلال العقدين الماضيين، ففي العام 2018، قُدّر معدل الفقر بقرابة الـ15.7% مقارنة مع 14.4% خلال العام 2010 و13.3% خلال العام 2008 و 13% عام 2006.



