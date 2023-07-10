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عربي-دولي

ترأس اجتماعا لكبار الجنرالات.. رئيس الأركان الروسي يظهر بمقطع فيديو لأول مرة منذ تمرّد "فاغنر"

Lebanon 24
10-07-2023 | 06:24
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ظهر رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف في فيديو نشر، اليوم الاثنين، وهو يصدر أوامر بتدمير مواقع إطلاق صواريخ أوكرانية، في أول ظهور علني له منذ تمرد قوات "فاغنر" الفاشل في 24 حزيران.
 
 
وفي المقطع، ظهر غيراسيموف البالغ من العمر 67 عاما، في غرفة بمقر للقيادة العسكرية وهو يجلس على مقعد من الجلد الأبيض ويترأس اجتماعا لكبار الجنرالات، ومن بينهم رئيس المخابرات العسكرية ويصدر أوامره. وشارك بعض الجنرالات في الاجتماع بالفيديو.
 
 
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 وجاء في التقارير المقدمة إلى غيراسيموف أن القوات الروسية احبطت هجوما صاروخيا أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وعلى منطقتي روستوف وكالوغا أمس الأحد، وناقش كيفية رد روسيا.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الفيديو أظهر غيراسيموف بينما كان يترأس الاجتماع أمس الأحد، وفقا لوكالة رويترز.


 وأشارت الوزارة إلى غيراسيموف بوصفه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وقائد القوات الروسية في أوكرانيا، وهي المهام التي كانت مسندة إليه قبل التمرد.

ويظهر الفيديو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبقى على أهم مسؤولين عسكريين، وهما وزير الدفاع سيرغي شويغو وغيراسيموف، في منصبيهما على الرغم من مطالبة يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بإقالتهما خلال التمرد.

وكان تمرد بريغوجين في 24 حزيران يهدف إلى‭‭ ‬‬تصفية حسابات مع شويغو وغيراسيموف اللذين اتهمهما بالخيانة وعدم الكفاءة وأنهما دفعا بوتين إلى حرب خاسرة كشفت عما قال إنه فساد وحماقة في الجيش الروسي. (سكاي نيوز)
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