ترأس اجتماعا لكبار الجنرالات.. رئيس الأركان الروسي يظهر بمقطع فيديو لأول مرة منذ تمرّد "فاغنر"

ظهر رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف في فيديو نشر، اليوم الاثنين، وهو يصدر أوامر بتدمير مواقع إطلاق صواريخ أوكرانية، في أول ظهور علني له منذ تمرد قوات "فاغنر" الفاشل في 24 حزيران.

وفي المقطع، ظهر غيراسيموف البالغ من العمر 67 عاما، في غرفة بمقر للقيادة العسكرية وهو يجلس على مقعد من الجلد الأبيض ويترأس اجتماعا لكبار الجنرالات، ومن بينهم رئيس المخابرات العسكرية ويصدر أوامره. وشارك بعض الجنرالات في الاجتماع بالفيديو.